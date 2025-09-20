ผบช.ตชด.สั่งด่วน! ตชด.เพชรบูรณ์ เข้าช่วยชาวหล่มสัก พนังกั้นน้ำป่าสักพัง

ผบช.ตชด.สั่งด่วน! ตชด.เพชรบูรณ์ เข้าช่วยประชาชนชาวหล่มสัก พนังกั้นน้ำป่าสักพัง ส่งเสบียงอาหาร น้ำ ยา ให้กับประชาชนที่ยังพักอาศัยในบ้านเรือน
วันนี้ (20 ก.ย.) พล.ต.ท.นิตินัย หลังยาหน่าย ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) สั่งการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ติดตามสถานการณ์พนังกั้นน้ำแม่น้ำป่าสักพังจนน้ำป่าไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้โดยเร่งด่วน เตรียมกำลังพล พาหนะพร้อมเข้าช่วยเหลือ สำรวจประชาชนที่ติดตามอาคารบ้านเรือนสู่พื้นที่ปลอดภัย ส่งเสบียงอาหาร น้ำ ยา ให้กับประชาชนที่ยังพักอาศัยในบ้านเรือน
ทั้งนี้ ร.ต.ท.เผด็จ สันเวียงใหม่ หัวหน้าชุดปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ ตชด.315 พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ตชด.เพชรบูรณ์ ออกสำรวจตรวจสอบระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและจุดที่พนังกั้นน้ำพังในพื้นที่เศรษฐกิจตลาดหล่มสัก ให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านอำนวยความสะดวกด้านจราจร, ส่งประชาชนกลับที่พักในจุดเสี่ยงที่มีกระแสน้ำไหลแรง ล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัว และยังคงเอ่อล้นตลิ่งท่วมเข้าพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนอยู่ ทางเทศบาลเมืองหล่มสักได้นำแท่นแบริเออร์คอนกรีตมาซ่อมแซมบริเวณส่วนที่พังชำรุดแล้ว