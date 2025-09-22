ผบ.ทสส.ตั้งชื่อถนนขึ้นภูมะเขือ “ถนนนักรบไทย” เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารและคนไทยทุกคน

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ประกาศตั้งชื่อถนนขึ้นภูมะเขือว่า “ถนนนักรบไทย” เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารทุกนายและคนไทยทุกคนที่เสียสละทำงานเพื่อชาติ
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. เฟซบุ๊ก "Wanchana Sawasdee" หรือ พล.ต.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย โพสต์ภาพพร้อมเผยว่า พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ประกาศตั้งชื่อถนนขึ้นภูมะเขือว่า “ถนนนักรบไทย” เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย รวมถึงคนไทยทุกคนที่เสียสละทำงานเพื่อชาติในหน้าที่ของตน
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "ชื่อถนนขึ้นภูมะเขือ ถนนนักรบไทย ผบ.ชาต้องรับรู้และซึมซับ รับรู้คือต้องรับรู้ในสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทำ ซึมซับคือต้องเข้าใจในความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา
ถ้าเราเชื่อว่าทหารคนเล็กๆ คนหนึ่งเขาคือเพื่อนร่วมรบกับเรา ต้องทำให้ได้ 3 เรื่อง
1. การฝึก ที่เข้มข้นให้เขารอดในสนามรบ
2. ยุทโธปกรณ์ต้องหาให้ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้เพื่อให้ทหารเหล่านั้นได้ใช้
3. ครอบครัวเขาต้องมั่นใจได้ว่าถ้าวันหนึ่งหัวหน้าครอบครัวเขาจากไปครอบครัวเขาต้องอยู่ต่อไปได้อย่างดี
คำว่านักรบในที่นี้คือ คนไทยทุกคนที่ทำหน้าที่เสมือนนักรบของไทย ทุกคนทุกอาชีพ รบให้กับประเทศไทยในหน้าที่ของตน"