บุ๋ม ปนัดดา ปลื้มใจ! ทหารตั้งชื่อถนน "ถนนปนัดดา" เชิดชูการอุทิศตนเพื่อสังคม

“บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี โพสต์ข้อความสุดซึ้งหลังทหารตั้งชื่อถนนสายหนึ่งว่า “ถนนปนัดดา” เพื่อเชิดชูการเสียสละและความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมมาตลอด
วันนี้ (9 ก.ย.) อินสตาแกรมส่วนตัว “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” นางงามและพิธีกรชื่อดัง รวมถึงประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ทหารในการตั้งชื่อถนนสายหนึ่งว่า “ถนนปนัดดา” เพื่อเชิดชูการเสียสละและความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
โดย “ บุ๋ม ปนัดดา” ระบุข้อความว่า "#ถนนปนัดดา ขอขอบคุณทีมงานองค์กรทำดีและพี่น้องทหารทุกท่านที่ให้เกียรติบุ๋มมากขนาดนี้ เริ่มจากน้องทหารบอกว่าควรจะมีชื่อถนนที่จะเรียกเพื่อการเดินทางกันได้ถูก และที่สำคัญเพราะแม่บุ๋มมาบุกเบิกตั้งแต่แรก ไปตั้งแต่เป็นทางเดินเท้าจนเป็นถนนมาได้ขนาดนี้ ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีความสะดวก แถมมีแต่ความเสี่ยง เลยอยากจะตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับแม่บุ๋ม แต่บุ๋มเองก็บอกแล้วว่าเป็นชื่ออื่นก็ได้
แต่พอคิดว่าเป็นชื่ออื่น ก็กลัวว่าจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ มาบุกเบิกกันยังไง และที่สำคัญมีนักการเมืองท้องถิ่นมาแอบอ้างผลงาน! นี่ก็เลยเป็นที่มาของการต้องตั้งชื่อ เอาไว้กันบางคนมาเคลมค่ะ แต่ไม่ว่าถนนจะชื่ออะไร อยากให้ทุกคนรู้ไว้ ว่าพวกเราใส่สุดตัวกับทุกย่างก้าวที่เราสร้างกันตรงนี้ค่ะ แล้วจะบอกเลยว่า ถนนแห่งนี้คือความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ ของคนไทยอีกจุดหนึ่ง หลังจากทุกอย่างสงบ จะมาเฉลยให้ฟังนะคะ"