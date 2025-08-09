“บุ๋ม ปนัดดา” งง โดนถล่มก่อนเริ่มงานโฆษก ศบ.ทก.จิตอาสา เผยเหตุผลเดียวรับปากช่วยกองทัพ

“บุ๋ม ปนัดดา” งง ตกเป็นเป้านิ่งโดนโจมตี ทั้งที่ยังไม่ทันปฏิบัติหน้าที่โฆษก ศบ.ทก. จิตอาสาแม้แต่ครั้งเดียว พร้อมเผยเหตุผลเดียวที่รับปากช่วยกองทัพ
หลังจากที่ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา หรือ ศบ.ทก. ให้นั่งตำแหน่งโฆษก ศบ.ทก. จิตอาสา ทำหน้าที่คอยโต้ “พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา” โฆษกกลาโหมกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
ท่ามกลางกระแสความยินดีจากคนไทย เพราะมองว่าบุ๋มจะทำหน้าที่โต้กลับข่าวปลอมจากฝ่ายกัมพูชาได้ดี แต่ก็มีบางส่วนโจมตีเจ้าตัว ล่าสุดวันนี้ (9 ส.ค.) บุ๋มได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ที่มีผู้ติดตาม 4.3 ล้าน ระบุว่ายังไม่ทันได้ปฏิบัติหน้าที่ แต่กลับตกเป็นเป้านิ่งโจมตีเสียแล้ว
“ตัวบุ๋มเอง เป็นเพียงโฆษก ศบ. ทก. ภาคประชาชน ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเป็นทางการ ทำหน้าที่ในมุมจิตอาสา เลยไม่เข้าใจว่า มันทำให้บางกลุ่มต้องรวมพลัง ดาหน้ามาโจมตีด้วยเหตุผลอะไรนะคะ
อยากเรียนแจ้งว่า ถ้าถึงเวลาต้องสื่อสารจริง บุ๋มเข้าใจดีค่ะ ว่าต้องทำหน้าที่เจรจา แนะนำเสนอในข่าวที่เป็นความจริง ไม่เน้นการปะทะ มุ่งเน้นเสรีภาพและการทูต เลยไม่เข้าใจว่า ยังไม่ทันจะปฏิบัติหน้าที่แม้แต่ครั้งเดียว ก็กลายเป็นเป้านิ่งให้โจมตีเพราะอะไร
เหตุผลเดียวที่รับปากมาช่วยกองทัพ เพราะมีใจรักในแผ่นดินเกิด และอยากใช้ปากเสียงของตนเองชี้แจงในมุมที่ประเทศเราตกอยู่ในข้อครหาผิด ๆ เท่านั้นเองค่ะ”