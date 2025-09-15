เสธเบิร์ดพาตรวจฐานทหารกัมพูชาบนภูมะเขือ ก่อนชี้เลขโต๊ะประชุมทำด้วยไม้สัก ลั่นขอให้โชคดี

แห่ซูมโต๊ะไม้สัก เสธเบิร์ด พาลุย ฐานปฏิบัติการเขมร หลังทหารไทยยึดได้บนภูมะเขือ ลั่นขอให้โชคดี
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.68 พล.ต.วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ผอ.สน.ปร.มน) เผยแพร่คลิปในระหว่างการ ตรวจเยี่ยมบนฐานปฏิบัติการภูมะเขือ ซึ่งเป็นจุดที่ทหารกัมพูชา เคยปักหลักพบว่า บริเวณฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่คล้ายห้องประชุมและห้องกินข้าว มีโต๊ะขนาดใหญ่ที่ใช้ไม้สัก ซึ่ง ยังไม่ทราบที่มาว่าไม้สักดังกล่าว นำมาจากฝั่งใด
“ผมเอาโชคมาฝากในขณะที่ พล.ต.วันชนะ กล่าวติดตลกว่า โต๊ะนี้ไม้หนามาก ใกล้วันที่ 16 แล้ว แล้วก็ชี้ไปที่โต๊ะ ก่อนบอกว่านำของมาฝาก ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ”