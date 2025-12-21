xs
“แม่ทัพเติ่ง” รุดเข้าพื้นที่ปราสาทตาควาย - เนิน 350 กลางดึก สำรวจคลังอาวุธเขมรที่ไทยยึดได้ ร่วมวางแผนคุมพื้นที่ให้เด็ดขาด

“แม่ทัพเติ่ง” สวมชุดสนาม เสื้อเกราะ-หมวกกันกระสุน เดินเท้ากลางดึกขึ้นยอดเนิน 350 - ปราสาทตาควาย ตรวจพื้นที่ ดูอาวุธกัมพูชาที่ยึดได้ ร่วมวางแผนวางกำลังคุมพื้นที่ให้เด็ดขาด พร้อมขอบคุณนักรบทุกคน

พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาค 2 เดินเท้าขึ้นยอดเนิน 350 ปราสาทตาควาย เมื่อช่วงกลางดึก เมื่อคืนที่ผ่าน เพื่อตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ และขอบคุณกำลังพล หลังยืดที่ได้เป็นวันแรก 20 ธ.ค.2568 พร้อมย้ำทุกหน่วยให้รักษาพื้นที่ให้ได้อย่างมั่นคง ควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาด ปกป้องอธิปไตยของชาติ และยึดความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญสูงสุด และร่วมวางแผนการวางกำลังในพื้นที่ พร้อมประเมินสถานการณ์ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติในพื้นที่โดยตรง เพื่อการควบคุมสถานการณ์ตามยุทธวิธี

พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ ยังได้ตรวจสอบอาวุธและยุทโธปกรณ์จำนวนมาก ที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ตรวจยึดได้จากฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาบนเนิน 350

นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ และขอบคุณกำลังพล พร้อมย้ำทุกหน่วยให้รักษาพื้นที่ ให้ได้อย่างมั่นคง ควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาด ปกป้องอธิปไตยของชาติ และยึดความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญสูงสุด






