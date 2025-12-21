กัมพูชาดิ้นเหมือนใกล้ตาย อ้างแม่ทัพกุ้งจัดฉากในสตูดิโอ ชาวเน็ตไทยชี้สื่อเขมรใช้ภาพ AI

สื่อกัมพูชาดิ้นเพราะแพ้ไม่ได้ ใช้ภาพ AI กล่าวหา พล.ท.บุญสิน ใช้สตูดิโอทำภาพยึดชายแดนปราสาทตาควาย-เนิน 350 คนเขมรแชร์เป็นหมื่น ชาวเน็ตไทยทัวร์ลงโต้ทั้งจับจุดทั้งตรวจสอบละเอียดยิบ
วันนี้ (21 ธ.ค.) เฟซบุ๊กเพจ BVTV plus news สำนักข่าวในกัมพูชา ซึ่งมีผู้ติดตาม 1.6 แสนคน โพสต์ภาพ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ข้าราชการบำนาญ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ชายแดนปราสาทตาควาย-เนิน 350 หลังทหารไทยยึดคืนสำเร็จ โดยระบุว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นการทำขึ้นมาด้วยวิธีการกรีนสกรีน (Green Screen) พร้อมข้อความระบุว่า "จะอธิบายอะไรอีก เสียม เลิกโกงคนอื่นได้แล้ว ถึงเวลาเลิกแอ็คแล้ว พวกมันตามทันเสมอ คุณไม่อายพวกเขาบ้างหรือ? โจรเสียม?" ปรากฎว่ามีชาวเน็ตกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวเรียกทัวร์ลงให้ชาวเน็ตไทยเช่นกัน มีคอมเมนต์หนึ่งระบุว่า "จากการตรวจสอบ ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นด้วย AI (ปัญญาประดิษฐ์) เพราะ 1. ลายน้ำดิจิทัล (SynthID) ภาพนี้มีลายน้ำดิจิทัลที่เรียกว่า SynthID ซึ่งเป็นเครื่องมือระบุว่าภาพนี้ถูกสร้างหรือแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญโดย AI ของ Google นี่คือหลักเกณฑ์ทางเทคนิคที่ชัดเจนที่สุด
2. ข้อความที่ไม่มีความหมาย หากลองสังเกตที่ แผ่นสเลท (Clapperboard) ตรงมุมขวาล่าง: ข้อความที่เขียนว่า "GAMIER GAA" และชื่อผู้กำกับอย่าง "Friendly Toonut" ไม่ใช่ชื่อคนจริงๆ หรือศัพท์ทางการถ่ายทำที่ถูกต้อง โดยปกติแล้ว AI มักจะสร้างตัวอักษรที่ดูเหมือนคำจากระยะไกล แต่พออ่านใกล้ๆ จะพบว่าเป็นการสะกดแบบมั่วๆ หรือไม่มีความหมาย
3. ความผิดปกติทางสายตา แบรนด์ "NE": คำว่า "NATE" ปรากฏอยู่ในหลายจุดในลักษณะที่ดูซ้ำซ้อนและไม่เป็นธรรมชาติสำหรับกองถ่ายจริงๆ รายละเอียดสิ่งของ: แม้แสงและพื้นผิวจะดูเนียนมาก แต่ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์บางอย่างและพร็อพ (เช่น ก้อนหินและสายไฟ) มีการเบลอหรือหลอมรวมกันในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของการประมวลผลโดย AI
นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตไทยจำนวนมาก ออกมาตั้งข้อสังเกตภาพที่สื่อกัมพูชานำเสนอว่าอาจเป็นภาพ AI อีกด้วย