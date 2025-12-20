ด่วน! โฆษก ทบ.ยืนยันไทยยึดเนิน 350 ได้แล้ว พบร่าง 2 ทหารกล้าเตรียมพากลับบ้าน

โฆษก ทบ.เผย ทัพภาค 2 ควบคุมพื้นที่เนิน 350 -ปราสาทตาควายได้แล้ว เร่งสถาปนาความมั่นคงที่หมาย พร้อมนำร่าง 2ทหารกล้า กลับบ้าน.
วันนี้(20 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.เพจ “กองทัพบกทันกระแส” รายงานสถานการณ์สู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา บริเวณเนิน 350 ว่า “ปัจจุบันฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่ในเบื้องต้นได้แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสถาปนาความมั่นคง ณ ที่หมายอย่างต่อเนื่อง”
ด้าน พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทัพบกได้รับรายงานล่าสุดจากกองทัพภาคที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดนบริเวณปราสาทตาควาย และพื้นที่เนิน 350 นั้น กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า ได้พบร่างกำลังพลทหารที่เสียชีวิต 2 นาย (จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน และ พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา) ในพื้นที่ปฏิบัติการ
โดยขณะนี้อยู่ ระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างวีรบุรุษทั้งสองนาย กลับมายังพื้นที่ส่วนหลัง
สำหรับสถานการณ์การควบคุมพื้นที่ ปัจจุบันฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่ในเบื้องต้นได้แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสถาปนาความมั่นคง ณ ที่หมายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทัพบกจะได้รายงานให้ทราบต่อไป