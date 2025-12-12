ทัพภาค 1 สรุปสถานการณ์ ตั้งแต่ 8 ธ.ค.ทหารกัมพูชาดับแล้ว 40 นาย

กองทัพภาคที่ 1 สรุปตั้งแต่ 8 ธ.ค.ถึงปัจจุบัน ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 40 นาย ฝ่ายไทยทำลายยานเกราะเขมร 3 คัน โดรน 4 ลำ เสาสัญญาณ 2 ต้น จุดตรวจการณ์/ฐานทหาร 4 แห่ง
วันที่ 12 ธ.ค. เมื่อเวลา 10.21 น. เพจ กองทัพภาคที่ 1 โพสต์สรุปรายงานสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว ว่า ศปก.ทภ.1 (กกล.บูรพา) สรุปการปฏิบัติการทางทหารต่อฝ่ายกัมพูชา (ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.68 ถึงปัจจุบัน)
ทําลาย
-ยานเกราะ จํานวน 3 คัน
-โดรนตรวจการณ์ จํานวน 4 ลํา
- เสาสัญญาณสื่อสาร จํานวน 2 ต้น
-จุดตรวจการณ์/ฐานทหาร จํานวน 4 แห่ง
-ทหารกัมพูชาเสียชีวิต ประมาณ 40 นาย