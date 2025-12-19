ทภ.2 เร่งนำร่าง 2 ทหารกล้าออกจากเนิน 350 เผยยังสู้รบเข้มข้น ปฏิบัติการยากลำบาก

วันนี้ (19 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.48 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 กำลังเร่งปฏิบัติการทางทหารอย่างยิ่งยวด เพื่อนำร่างทหารกล้าทั้ง 2 นายออกจากพื้นที่เนิน 350
ทั้งนี้ สถานการณ์การรบปะทะในพื้นที่ยังคงมีความเข้มข้น ส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน การเร่งเร้าในการปฏิบัติการทางทหาร อาจนำไปสู่การสูญเสียที่เพิ่มขึ้นได้
อนึ่ง การสู้รบในพื้นที่ปราสาทตาควายมีความเข้มข้นขึ้น หลังจากฝ่ายไทยสามารถเข้ายึดตัวปราสาทไว้ได้พร้อมปักธงชาติไทยเมื่อช่วงสายของวันที่ 16 ธ.ค. และในช่วงเย็นวันเดียวกัน ฝ่ายกัมพูชาได้ระดมโจมตีอย่างหนักเพื่อยึดตัวปราสาทกลับคืน ขณะที่ฝ่ายไทยได้ปฏิบัติการตอบโต้เพื่อรักษาพื้นที่ ทำให้มีการปะทะกันอย่างหนักหน่วงบริเวณเนิน 350 ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย คือ จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน และพลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถนำร่างออกมาจากพื้นที่สู้รบได้