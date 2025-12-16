รบเดือด! “เนิน 350” ทหารไทยพลีชีพเพิ่ม 2 นาย

ปะทะเดือดพื้นที่ตาควายและเนิน 350 ฝ่ายไทยยังปฏิบัติการควบคุมพื้นที่ สกัดกั้นการรุกคืบของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง กำลังพลฝ่ายเราเสียชีวิตเพิ่ม 2 นาย
วันที่ 16 ธ.ค.เมื่อเวลา 21.53 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 รายงาน สถานการณ์การปฏิบัติการทางทหาร ในพื้นที่ตาควาย และเนิน 350 ระบุว่า ขณะนี้เกิดสถานการณ์การปะทะในพื้นที่ตาควาย และเนิน 350
ฝ่ายเรายังคงปฏิบัติภารกิจควบคุมพื้นที่ และสกัดกั้นการรุกคืบของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติและการประเมินพื้นที่
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายเรามีกำลังพลเสียชีวิตจำนวน 2 นาย ได้แก่ จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน พลฯ ภานุพัฒน์ เสาร์สา
ด้าน เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์ข้อความว่า “ด่วนที่สุด! ทหารไทยพลีชีพเพิ่ม 2 นาย ณ สมรภูมิเนิน 350
“เวลา 21:02 น. มีรายงานยืนยันว่า จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) ได้พลีชีพเพิ่มอีก 2 นายบนสมรภูมิเนิน 350 ภายหลังจากการสู้รบอย่างดุเดือดกับทหารกัมพูชา ขณะเข้ายึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยบนเนินแห่งนี้ เบื้องต้น ยังไม่สามารถนำร่างของทหารผู้สละชีพออกจากพื้นที่ได้ เนื่องจากมีการปะทะและสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มียอดรวมทหารที่พลีชีพในระหว่างการสู้รบที่ชายแดนอยู่ที่จำนวน 19 นาย”