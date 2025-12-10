ทหารไทยยึดได้แล้ว ด่านบึงตะกวน อ.ตาพระยา ปักธงชาติ-วางลวดหนาม

ทหารราบพร้อมรถเกราะ Stryker ยึดคืนพื้นที่ด่านบึงตะกวน ตรงข้ามบ้านตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมปักธงชาติไทย-วางลวดหนามกำหนดแนวป้องกัน
วันนี้ (10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.28 น. เพจ Army Military Force โพสต์ภาพทหารไทยพร้อมรถหุ้มเกราะที่บริเวณด่านบึงตะกวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมข้อความระบุว่า “ด่วน! ทหารราบพร้อมยานเกราะ Stryker 8X8 กองทัพภาคที่ 1 เข้ายึดคืนพื้นที่บริเวณด่านบึงตะกวน ตรงข้ามจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมปักธงชาติไทยและติดตั้งรั้วลวดหนามหีบเพลงเพื่อกำหนดเขตป้องกัน”
ต่อมาเพจ Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิป พร้อมระบุข้อความว่า "ทหารราบพร้อมยานเกราะ Stryker 8X8 กองทัพภาคที่ 1 เข้ายึดคืนพื้นที่บริเวณด่านบึงตะกวน ตรงข้ามจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมนำรั้วลวดหนามหีบเพลิงและธงชาติไทยเข้าไปติดตั้งเพื่อกำหนดเขตป้องกัน"