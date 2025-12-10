เปิดคลิปยานเกราะทหารไทยพังป้ายทางเข้าฐานบัญชาการกัมพูชา ก่อนยึดพื้นที่ซำแต 100%

เผยคลิปทหารไทยนำยานเกราะเข้าทำลายป้ายทางเข้าฐานบัญชาการของกัมพูชาบริเวณซำแต จ.ศรีสะเกษ ก่อนยึดพื้นที่ได้ 100%
วันที่ 9 ธ.ค. เพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิปทหารไทยนำยานเกราะเข้าทำลายป้ายทางเข้าฐานบัญชาการของกัมพูชา บริเวณซำแต จ.ศรีสะเกษ พร้อมระบุข้อความว่า “สุดจัด! ทหารไทยได้นำยานเกราะเข้าทำลายป้ายทางเข้าฐานบัญชาการของกองร้อยรักษาชายแดนที่ 783 (บก.ร้อย.ชด.ที่ 783) ของทหารกัมพูชา เพื่อเปิดทางเข้าสู่ปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่บ้านตาม็อก ในบริเวณซำแต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ล่าสุด ทหารไทยสามารถเข้ายึดคืนพื้นที่ซำแตได้สำเร็จ 100% แล้ว”