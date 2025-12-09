เปิดผลงาน Gripen หย่อนไข่ลงตึกกาสิโนรอยัลฮิลล์ฯ ตรงข้ามช่องจอม ศูนย์ปล่อยโดรนพลีชีพกัมพูชา-ซ่อนรถยิง BM-21

Gripen หย่อนไข่ลงตึกกาสิโนลิมเฮง ตรงข้ามช่องจอม กัมพูชาใช้เป็นศูนย์ปล่อยโดรนพลีชีพ ซุกซ่อนรถยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 และเป็นจุดสะสมกำลังพล
วันนี้(9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 20.33 น. เพจ Army Military Force โพสต์ภาพและวิดีโอคลิปอาคารในประเทศกัมพูชา ซึ่งโดนทิ้งระเบิดมีควันพวยพุ่งออกมา โดยอาคารดังกล่าวคือ บ่อนรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน พิกัด 14°26'01.6"N103°41'53.4"E ตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาสิโนลิมเฮง พื้นที่โอร์เสม็ด (អូរស្មាច់) ของกัมพูชา ตรงข้ามกับช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
“ปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจาก บ่อนคาสิโนแห่งนี้ ถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ปล่อยโดรนพลีชีพ, และที่ซุกซ่อนรถยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21, และเป็นจุดสะสมกำลังพลของฝ่ายกัมพูชาอีกด้วย”