จรวด BM-21 ตกในไทย! กกล.บูรพา ส่ง M113 เข้าปะทะ-ยึดคืนพื้นที่สระแก้ว พร้อมถล่มฐานโดรนเขมรฝั่งอุดรมีชัย!

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาดุเดือดหลังเกิดเหตุปะทะที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ล่าสุด จรวด BM-21 ขนาด 122 มม. ของกัมพูชาถูกยิงเข้าตกในพื้นที่ อ.ตาพระยา กกล.บูรพา ส่งยานเกราะ M113 เข้ายึดคืนพื้นที่อธิปไตย นอกจากนี้มีรายงานทหารไทยได้ใช้ปืน ค. ถล่มฐานสแกมเมอร์ (ที่ซ่อนอาวุธและโดรนสอดแนม) ฝั่งโอร์เสม็ด กัมพูชา (ตรงข้ามช่องจอม) เพื่อตอบโต้
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่ จ.สระแก้ว ทวีความรุนแรงถึงขีดสุด หลังเกิดเหตุปะทะระหว่าง กองกำลังบูรพา (กกล.บูรพา) กับทหารกัมพูชา เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 8 ธ.ค. บริเวณถนนศรีเพ็ญ ชายแดนบ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง
รายงานล่าสุดจากเพจ "Army Military Force" แจ้งว่า พบการยกระดับการใช้กำลังจากฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบ ลูกจรวด BM-21 ขนาด 122 มม. ถูกยิงเข้ามาและตกลงในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
จากสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงและถือเป็นการคุกคามอธิปไตยของไทย กกล.บูรพา จึงได้ส่ง ยานเกราะลำเลียงพล M113 เข้าประชิดพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว-หนองจาน เพื่อดำเนินการ ยึดคืนพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทย ในจังหวัดสระแก้ว
นอกจากนี้ ทางเพจยังได้เผยคลิปวิดีโอขณะทหารไทยยิงปืน ค. โจมตีฐานสแกมเมอร์ (ร้าง) เมืองโอร์เสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย (ตรงข้ามกับช่องจอม จ.สุรินทร์) ถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นที่ตั้งโดรนเพื่อบินสอดแนมไทยและยังเป็นสถานที่ซุกซ่อนอาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชาอีกด้วย