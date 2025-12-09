เปิดคลิปลูกเมียทหารกัมพูชาประกอบกระสุนปืน ค.ในบังเกอร์แนวรบพระวิหาร ขณะสามีออกรบอยู่ด้านนอก ทภ.2 ซัดขัดหลักสากล

วันนี้ (9 ธ.ค.) เพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิปลูกเมียของทหารกัมพูชาที่อยู่ในแนวรบพระวิหารกำลังประกอบหัวรบกระสุนปืน ค.60 พร้อมระบุข้อความว่า “ทหารกัมพูชาพาลูกเมียมาอยู่ด้วยในบังเกอร์ที่แนวรบพระวิหาร โดยให้เมียประกอบหัวรบกระสุนปืน ค.60 ขณะสามีที่เป็นทหารก็ยิงปืน ค.สู้รบกับทหารไทยอยู่ด้านนอกบังเกอร์”
ด้านเฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า "ผู้หญิงและเด็กต้องถูกปกป้อง ไม่ใช่ถูกใช้ในสงคราม!!!"กัมพูชา" นำผู้หญิง และเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและขัดต่อหลักสากลสำคัญ ได้แก่ หลักความระมัดระวังในการปฏิบัติ (Precaution) และหลักการคุ้มครองพลเรือน (Civilian Protection) ซึ่งทุกฝ่ายจำเป็นต้องเคารพอย่างเคร่งครัด"