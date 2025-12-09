เปิดภาพ-คลิป รถถัง กกล.บูรพายิงทำลายตึกกาสิโนตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา ศูนย์บัญชาการทหารกัมพูชา

ฉก.11 กองกำลังบูรพาใช้รถถังยิงทำลายกาสิโน ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา ที่กัมพูชาใช้ตั้งฐานบัญชาการยิงอาวุธวิถีโค้ง เป็นที่ตั้งป้อมปืนกลและสะสมอาวุธโจมตีไทย
วันนี้ (9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 12.25 น. เพจ Army Military Force โพสต์ภาพปฏิบัติการใช้รถถังยิงทำลายกาสิโนของกัมพูชา ตรงข้ามจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน!!! ขณะนี้หน่วยเฉพาะกิจที่ 11 กองกำลังบูรพา เปิดปฏิบัติการใช้รถถังยิงทำลายกาสิโนของกัมพูชาในพื้นที่ตรงข้ามจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งกาสิโนแห่งนี้ถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ตั้งฐานบัญชาการยิงอาวุธวิถีโค้ง, ป้อมปืนกลและสะสมอาวุธของฝ่ายกัมพูชา เพื่อใช้โจมตีใส่พลเรือนและทหารฝ่ายไทย”