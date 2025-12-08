กกล.บูรพา เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่สระแก้วได้แล้ว 56%

มีรายงานว่า เมื่อเวลา 10.15 น. กองกำลัง(กกล.)บูรพา ได้รายงานสถานการณ์อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ ได้แก่
จังหวัดสระแก้ว
- อ.ตาพระยา อพยพแล้ว 60%
- อ.โคกสูง อพยพแล้ว 70%
- อ.อรัญประเทศ อพยพแล้ว 50%
- อ.คลองหาด อพยพแล้ว 60%
ภาพรวมประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดสระแก้วอพยพออกจากพื้นที่สู้รบแล้วประมาณ 56% สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ปัจจุบันกำลังดำเนินการอพยพตามแผน คาดว่าหากมีการรบปะทะ จะมีการอพยพอีกระลอกประมาณ 20 - 30% ในพื้นที่ที่ยังมีประชาชนตกค้าง
ส่วนในพื้นที่ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ไม่มีประชาชนอพยพ ยังคงติดตามสถานการณ์ และเตรียมการอพยพอยู่