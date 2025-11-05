ทภ.1 ตรึงกำลังชายแดนสระแก้ว คุมเข้มปิดด่าน 5 จุด จับลักลอบเข้าเมืองกว่า 500 คน ในรอบ 1 เดือนเศษ

ทภ.1 เข้มซีลชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว โดยตรึงกำลังตลอดแนว ควบคุมการปิดด่านถาวรทั้ง 3 ด่าน และจุดผ่อนปรน 2 แห่ง เผยตั้งแต่ 1 ต.ค.68 จับผู้ลักลอบข้ามแดนแล้ว 572 คน ทั้งกัมพูชา,ไทย และสัญชาติอื่น
กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา ยังคงปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นการลักลอบเข้า-ออกประเทศโดยผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมไปถึงการควบคุมการปิดด่านหรือจุดผ่านแดนทั้งหมด ในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ทั้งจุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง ได้แก่ ด่านบ้านคลองลึก(อ.อรัญประเทศ), ด่านหนองเอี่ยน(อ.อรัญประเทศ) และด่านบ้านเขาดิน (อ.คลองหาด) ส่วนจุดผ่อนปรนทางการค้า 2 แห่ง คือด่านบ้านตาพระยา (อ.ตราพระยา)และด่านบ้านหนองปรือ (อ.อรัญประเทศ) โดยเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งปิดช่องทางผ่านแดนในทุกกรณี
นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจที่ 11, หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 และหน่วยเฉพาะกิจที่ 13 ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งใน อ.ตาพระยา, อ.โคกสูง, อ.อรัญประเทศและอ.คลองหาด รวมทั้งจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติหรือพื้นที่เสี่ยง ตลอด 24 ชม. เพื่อป้องกันและป้องปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่อไป โดยตั้งแต่ 1 ต.ค.68 จนถึงปัจจุบัน มีผลการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 572 คน แยกเป็นสัญชาติไทย 211 คน, สัญชาติกัมพูชา 254 คน และอื่นๆ อีก 58 คน โดยประสานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนขยายผลตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 กำชับให้ กกล.บูรพา ดำรงความเข้มงวดในมาตรการรักษาความมั่นคงชายแดนในทุกมิติ ตลอดจนมาตรการควบคุมด่านชายแดนและเฝ้าระวังการลักลอบเข้า–ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์อย่างรอบคอบและรัดกุม