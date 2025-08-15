จับกัมพูชาลอบเข้าเมืองแล้ว 158 รายหลังสู้รบ เหตุไร้งาน-ขาดรายได้ในประเทศ

ทบ.ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายต่อเนื่อง หลังเหตุสู้รบชายแดน รวม 35 ครั้ง รวบ 158 ผู้ต้องหา คงมาตรการเข้มรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
รายงานข่าวจากกองทัพบก เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา กองทัพบกยังคงตรวจพบและจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติกัมพูชาได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ด้านจังหวัดสระแก้ว ซึ่งตั้งแต่เกิดการสู้รบจนถึงปัจจุบัน สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 35 ครั้ง รวมผู้ต้องหา 158 คน ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ 23 ครั้ง ผู้ต้องหา 112 คน, อำเภอตาพระยา 7 ครั้ง ผู้ต้องหา 26 คน, อำเภอวัฒนานคร 1 ครั้ง ผู้ต้องหา 5 คน, อำเภอโคกสูง 1 ครั้ง ผู้ต้องหา 6 คน และอำเภอคลองหาด 3 ครั้ง ผู้ต้องหา 9 คน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1204 จับกุมชาวกัมพูชา 10 คน ในพื้นที่บ้านผ่านศึก ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และเมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 12 สิงหาคม 2568 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยชุดควบคุมทหารพรานที่ 2 กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 524 (ร้อยบ้านแหลม) จับกุมชาวกัมพูชา 46 คน พร้อมผู้นำพาสัญชาติไทย ในพื้นที่บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจากการสอบสวนพบว่า หลังจากเดินทางกลับกัมพูชาแล้ว ไม่มีงานทำ จึงหาทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านช่องทางผิดกฎหมาย
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่ามีชาวกัมพูชาจำนวนมากยังคงพยายามลักลอบเข้ามาทำงานในไทย เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและขาดโอกาสในการประกอบอาชีพในประเทศตน กองทัพบกจึงบูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดลาดตระเวน ตรวจสอบ และป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ พร้อมคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง