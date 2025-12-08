เปิดภาพทางอากาศทหารไทยปฏิบัติการยึดคืนบ้านหนองหญ้าแก้ว บาดเจ็บ 3 นาย

เปิดภาพทางอากาศทหารไทยปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว โฆษก ทบ.เผยทหารไทยบาดเจ็บ 3 นายจากปฏิบัติการครั้งนี้ เนื่องจากฝ่ายกัมพูชายิงลูกระเบิด-ปืนใหญ่ตอบโต้ ส่งรักษาใน รพ.แล้ว
วันนี้ (8 ธ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก “อรัญประเทศ-Aranyaprathet” เผยภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน กระสุนควันในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ขณะกองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1 กำลังปฏิบัติการเข้ายึดคืนอธิปไตยของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 17.00 น. กกล.บูรพา โดย ฉก.12 สามารถยึดควบคุมที่หมายหมู่บ้านไปรจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้วได้เรียบร้อยหลังจากถูกกัมพูชารุกล้ำเข้ามายึดครองเป็นเวลาหลายสิบปี หลังจากนี้ทางกองทัพภาคที่ 1 เตรียมวางแนวลวดหนามตามแผนฯ ต่อไป
ด้าน พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่า มีรายงานกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติทางทหารเพื่อยึดดินแดนไทยบริเวณบ้านไปรยจัน-หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว จำนวน 3 นาย ดังนี้
1. ส.อ.นพชัย คลังแสง สังกัด ร.112 ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณปากและมีอาการแน่นหน้าอก จากเหตุฝ่ายกัมพูชาที่ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ ยิงสนับสนุนเข้ามายังฝั่งไทย พื้นที่ อ.ตาพระยา ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา ปัจจุบันอาการปลอดภัย
2. ส.อ.ธีรวัฒน์ วงด้วง สังกัด ช.พัน.2 ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะในพื้นที่ บ.หนองหญ้าแก้ว มีอาการแน่นหน้าอก หูอื้อจากแรงระเบิด ไม่มีบาดแผล ทำการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่และส่งเข้ารักษาพยาบาล
3. น.ส.อ.สิรวิชญ์ อะมะมูล สังกัด ช.พัน.2 ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะในพื้นที่ บ.หนองหญ้าแก้ว ได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกจากแรงระเบิด ปัจจุบันทำการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่และส่งเข้ารักษาพยาบาล