ยึดคืนได้แล้วบางส่วน พื้นที่อธิปไตยไทย บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา เตรียมวางลวดหนามตลอดแนว

ฉก.11 กกล.บูรพา ยึดคืนพื้นที่อธิอปไตยของไทย บริเวณบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา ได้แล้วบางส่วน พร้อมปักธงชาติไทย เตรียมวางลวดหนามตลอดแนวควบคุม
วันนี้(9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.23 น. เฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 1 โพสต์ภาพทหารไทยยึดพื้นที่บริเวณบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมระบุข้อความว่า “ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กกล.บูรพา เมื่อเวลา 16.00 น. โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 11 เข้าปฏิบัติการทางทหาร สามารถควบคุมพื้นที่บริเวณบ้านคลองแผง อ.ตาพระยาได้บางส่วน โดยมีการวางลวดหนามตลอดแนวที่ควบคุมได้ รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบต่อไป”
ทั้งนี้ บ้านหนองแผงเป็น 1 ใน 3 เป้าหมายทางทหารในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเพื่อยึดคืนอธิปไตยของไทยด้านชายแดน จ.สระแก้ว โดยอีก 2 พื้นที่ คือบ้านหนองจาน ต.โคกสูง อ.โคกสูง ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติการยึดคืน และที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง อ.โคกสูง สามารถยึดคืนได้ทั้งหมดตามเป้าหมายเมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา