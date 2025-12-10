“กัมพูชา” ส่ง “รถรบ” เข้าทาง อ.คลองหาด หวังเข้าบ้านหนองจาน ไทยยิงปืนใหญ่สกัดได้

กองทัพภาคที่ 1 รายงานสถานการณ์พื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว 10 ธ.ค. 68 ห้วงเวลา 12.00 น. เปิด 5 แนวรบหลัก
ㆍบ.คลองแผง อ.ตาพระยา
มีการปะทะเป็นระยะ ด้วย ป. และ ค.
ควบคุมพื้นที่ อยู่ระหว่างเสริมความมั่นคงและสถาปนาที่มั่นตั้งรับ
ㆍ บ.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง
แต่ยังมีการปะทะเป็นระยะด้วย ป. และ ค. ควบคุมพื้นที่ สถาปนาที่มั่นตั้งรับ
ㆍ บ.หนองจาน อ.โคกสูง
มีการปะทะเป็นระยะด้วย ป. และ ค.
ㆍ บ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ
เฝ้าระวัง มีการปะทะเล็กน้อย
ㆍ อ.คลองหาด พบรถสายพานฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ 3 คัน ฝ่ายไทยใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงสกัด
- ยังไม่มีรายงานการสูญเสีย
กองทัพภาคที่ 1 ยืนหยัดรักษาและทวงคืนอธิปไตยของไทย
กองทัพภาคที่ 1