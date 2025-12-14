ชมคลิป นาที นย.ตราดบุกยึดพื้นที่บ้าน 3 หลัง ทวงคืนอธิปไตยไทย

วันนี้ (14 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.40 น. เพจเฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson ได้โพสต์วิดีโอคลิป เหตุการณ์นาวิกโยธินไทยเปิดปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่บ้านสามหลัง ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้เปิดปฏิบัติการร่วมทางทหารกับกองทัพอากาศเพื่อยึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทย บริเวณบ้าน 3 หลัง บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามรุกล้ำเข้ามาอยู่ในเขตดินแดนของประเทศไทย
การปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่ 14 ธ.ค. โดยมีการปะทะกันอย่างหนักในพื้นที่ ภายใต้หลักการใช้สิทธิป้องกันตนเองตามกฎหมายสากล และการรักษาอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ
จนถึงเวลา 07.20 น. กองทัพเรือสามารถควบคุมและยึดพื้นที่ดังกล่าวได้แล้ว และขับไล่กองกำลังฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมด พร้อมทั้งได้ดำเนินการปักธงชาติไทยในพื้นที่ เพื่อแสดงถึงการยืนยันอธิปไตยของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่บ้านหนองรีโดยรอบยังคงมีการปะทะกันเป็นระยะ จากการพยายามตอบโต้ของฝ่ายตรงข้าม กำลังของหน่วยนาวิกโยธิน และหน่วยกำลังของกองทัพเรืออีกหลายหน่วยที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักความจำเป็นและได้สัดส่วน เพื่อรักษาความมั่นคงของพื้นที่ และป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามกลับเข้ามารุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยอีก