ภาพความเสียหายตึกกาสิโนทมอดา หลังโดน F-16 ยิงทำลาย

วันนี้(13 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.10 น.เพจ Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิปและภาพความเสียหายตึกกาสิโนทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิ์สัตว์ ของกัมพูชา ถูกทำลายโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทย
ต่อมาได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า เวลา 09:20 น.- คาสิโนทมอดา อ.เวียงเวล จ.โพธิสัตว์ ถูกทำลายด้วยเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา (13 ธ.ค.)
ทั้งนี้ ตึกกาสิโนในโครงการทมอดา ซิตี้ เป็นอาคารที่ฝ่ายกัมพูชาก่อสร้างรุกล้ำดินแดนไทย ฝ่ายไทยได้แจ้งให้รื้อถอนแล้วหลายครั้ง แต่กัมพูชาไม่ได้ดำเนินการใดๆ เมื่อเกิดการสู้รบครั้งล่าสุดที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.เป็นต้นมา ฝ่ายไทย โดยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) กองทัพเรือ ได้เปิดยุทธการ “ตราดปราบปรปักษ์” สนธิกำลังรบทั้งทางบก เรือ อากาศ เพื่อปกป้องอธิปไตย โดยกองทัพอากาศไทยได้ใช้เครื่องบิน F-16 โดยกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าปฏิบัติการทิ้งระเบิดทำลายทมอดา ซิตี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการข่าวภาคพื้นดินระบุว่า ปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ทหารฝ่ายกัมพูชาที่หลบซ่อนอยู่ในแนวบังเกอร์และคูเลต เสียชีวิต 6 นาย