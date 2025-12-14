กองทัพ ยืนยัน เมื่อสันติภาพ-ความสงบสุข กลับคืนมา การปฎิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยจะสิ้นสุด ขอประชาคมโลกเข้าใจ แจง BM 21 กัมพูชาถล่มศรีสะเกษ ไม่มีประชาชนแขนขาด ขณะ ทร. ย้ำ หากประชาชน จ.ตราด จำเป็นต้องออกจากเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้
วันนี้ (14 ธ.ค.) ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดย พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ ว่า ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ฝ่ายกัมพูชายังระดมยิงเข้ามาฝ่ายไทยโดยเฉพาะอาวุธหนักต่างๆ และฝ่ายไทยจำเป็นต้องป้องกันตนเองตามกฎการปะทะและกฎหลักสากล ตั้งแต่ 4 ทุ่มจนถึงตี 1 มีการทบทวนของฝ่ายกัมพูชาพยายามแทรกซึมเข้ามาจำนวนมากฝ่ายไทยก็สกัดกั้นและตรวจสอบโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งทางกองทัพเรือได้มีความพยายามป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย
พร้อมระบุด้วยว่า กองทัพเรือ ได้ประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดตราด ตั้งแต่ 19.00 น. จนถึง 05.00 น. เริ่มจั้งแต่วันนี้ (14 ธ.ค. 68) ใน 5 อำเภอ คือ คลองใหญ่บ่อไร่แหลมงอบเขาสมิง และอำเภอเมือง ยกเว้นเกาะช้าง และเกาะกูด
ขณะที่ นาวาเอก นรา คุณโฑถม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า เพลงที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายบริเวณบ้านฉราพอำเภอเมืองจังหวัดตราดเราพยายามจะยึดคืนพื้นที่ที่ถูกรุกล้ำ เข้ามาและยึดครองเป็นเวลานาน จึงพยายามโต้ตอบและยึดคืนโดยเมื่อเช้านี้ได้รับการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศจากกองทัพอากาศทิ้งระเบิดปูทางจากนั้นหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยกชอได้ใช้กำลังทหารราบดำเนินกลยุทธ์เข้ายึดคลังพื้นที่ระหว่างนี้มีการตอบโต้จากกัมพูชาอย่างหนาแน่นแต่สุดท้ายก็สามารถสถาปนาพื้นที่และเชิญธงชาติขึ้นสู่เสาธงชั่วคราวในพื้นที่ได้ ถือเป็นการแสดงอำนาจธิปไตยในพื้นที่ของไทยเอง ปัจจุบันยังมีการจงตีโต้ตอบจากกัมพูชาไม่ลดหย่อนลง ฝ่ายไทยก็ต้องพยามกำจัดภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการดำเนินการของหน่วยนาวิกโยธินแล้ว ยังมีหน่วยสนับสนุนอื่น เช่น หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมสรรพาวุธทหารเรือ และหน่วยอื่นๆ ที่ประกอบกำลังกัน เพื่อเข้าดำเนินกลยุทธ์ต่อพื้นที่เป้าหมาย
ส่วนการประกาศเคอร์ฟิว ยอมรับว่าส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีการรบกวนจากฝ่ายกัมพูชาอย่างหนัก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนก็จำเป็นต้องประกาศเคอร์ฟิว แต่หากประชาชนมีความจำเป็นต้องออกจากเคหะสถานนอกเวลา ก็สามารถขออนุญาตและชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งเราจะรับฟังเหตุผลและอำนวยความสะดวก แต่ขอเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
โฆษกกระทรวงกลาโหม ยังชี้แจงเพิ่ทเติมว่า จำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ BM 21 ของกัมพูชาโจมตีในพื้นที่ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย โดย 1 ราย ให้กลับบ้านแล้ว อีก 5 รายยังรักษาอยู่ โดย 4 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ อีก 1 รายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมยืนยันข่าวประชาชนแขนขาดไม่เป็นความจริง ตรวจสอบแล้วเป็นเพียงอาการกระดูกหักเท่านั้น
ขณะเดียวกัน ยืนยันด้วยว่า ประเทศไทยไม่ได้ยกระดับความขัดแย้ง การดำเนินการของฝ่ายไทยเพื่อป้องกันตนเองโดยชอบธรรมและตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากที่ฝ่ายกัมพูชาได้ทำมาโดยยึดหลักความจำเป็นความสัดส่วนและมุ่งเป้าทางทหาร
เมื่อถามว่า ทำไมไทยยังมีปฏิบัติการทางทหาร และไม่ยอมรับการเจรจาหยุดยิงในช่วงนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การปฏิบัติการทางทหารในช่วงนี้ เพื่อนำสันติภาพกลับคืนมาสู่ประชาชน และสกัดกั้นภัยคุกคามเผชิญหน้า จึงจำเป็นต้องลิดรอนความสามารถของภัยคุกคาม และเมื่อสันติภาพความสงบสุขกลับคืนมา การปฎิบัติการทางทหารก็จะสิ้นสุดลง แต่ตราบใดที่ฝ่ายกัมพูชายังเป็นปฏิปักษ์ของภัยคุกคาม ปฏิบัติการทางทหารของไทยก็ยังดำเนินอยู่ต่อเนื่อง และยืนยันว่าไทยไม่ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมขอให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้าใจบริบท ด้านความมั่นคงในพื้นที่จริงและสนับสนุนแนวทางในการช่วยเหลือคุ้มครองพลเรือน ลดความตึงเครียดและเคารพธิปไตยของรัฐ
///