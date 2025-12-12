กองทัพเผยสระแก้วสู้รบเดือด - ทหารกัมพูชายิง MB21 ยึดคืนบ้านคลองแผง ปลดธงชาติไทย ส่วนปราสาทควายไทยรุกคุมพื้นที่ต่อเนื่อง

วันที่ 12 ธ.ค.68 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลเรือตรีสุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ฝ่ายกัมพูชายังโจมตีฝ่ายไทยอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สระแก้ว เราจำเป็นที่จะต้องตอบโต้เพื่อรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของไทยอย่างต่อเนื่อง การดำรงกลยุทธ์ต่างๆ ของฝ่ายไทยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ยังคงดำเนินการต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กองทัพเรือได้มีการเปิดปฏิบัติการทำลาย 0 บัญชาการของกัมพูชาที่ควบคุมสั่งการ ลุกลามอธิปไตยของไทยก็ยังดําเนินการอยู่ต่อเนื่อง
ด้าน พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวย้ำว่าในพื้นที่สระแก้ว ฝ่ายไทยได้คุมบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูงได้เบ็ดเสร็จ ส่วน บ้านคลองแผง อําเภอตาพระยา ทีาปรากฎภาพทหารไปร้องเพลงชาติ แต่ทหารกัมพูชา โจมตีโต้ตอบเข้ามาอย่างหนัก ใช้ BM-21 ถล่ม ทหารได้รับบาดเจ็บ จึงพิจารณาแล้วว่าบริเวณดังกล่าวไม่สามารถวางกําลังได้ จึงปรับการวางกําลังเข้ามา เป็นเหตุให้ทหารกัมพูชานําธงชาติของไทยลง แต่บืนยันไม่ต้องกังวล พื้นที่นี้อยู่ในความพยายามฝ่ายไทยเข้าควบคุมพื้นที่อีกครั้ง
พ.อ.ริชฌา กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่คุมบางส่วน เช่น ช่องอานม้า จ. อุบลราชธานี ช่องคนา จ.สุรินทร์ ส่วน ปราสาทตาควาย อําเภอพนมดงรัก จังหวัดบุรีรัมย์ แม้ว่าเราสามารถทําลายการโจมตีและฐานทหารต่างๆ โดยรอบจํานวนมาก แต่ด้วยภูมิประเทศมีความยากลําบาก ทหารยังมีความพยายามที่จะเข้าปฏิบัติการควบคุมพื้นที่ให้ได้
การประมาณการสูญเสียของทหารกัมพูชาทั้งในส่วนกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2 ทำลายยานเกราะรถถัง 9 คัน โดรน 68 ลํา ระบบแอนตี้โดรน1ระบบ แอนตี้โดน 1ระบบ BM-21 จำนวน 1 คัน ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 165 นาย พร้อมยืนยันไม่มีพลเรือนได้รับผลกระทบ