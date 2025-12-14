ด่วน! ทร.ประกาศเคอร์ฟิว 5 อำเภอ จ.ตราด ห้ามอออกนอกบ้าน 1 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มวันนี้

กองทัพเรือประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหะสถานช่วง 1 ทุ่ม ถึง ตี 5 ในพื้นที่ อ.เมืองตราด คลองใหญ่ บ่อไร่ เขาสมิง แหลมงอบ ตั้งวันนี้(14 ธ.ค.) เป็นต้นไป
วันนี้(14 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.52 น. เพจเฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson เผยแพร่แถลงข่าวสำนักงานโฆษกกองทัพเรือ เรื่อง การประกาศกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในบางพื้นที่ของจังหวัดตราด
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ขอเรียนให้ประชาชนทราบว่า จากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด ซึ่งมีความจำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสอดแนม การก่อวินาศกรรม และการกระทำใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ
กปช.จต. จึงได้ออกประกาศกำหนดเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 05.00 น. ในพื้นที่ จังหวัดตราด ครอบคลุมอำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอเมืองตราด เว้นอำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด
ทั้งนี้ เป็นไปตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมสถานการณ์ด้านความมั่นคงเชิงป้องกัน และสร้างความปลอดภัยในภาพรวม มิได้มีเป้าหมายจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไม่จำเป็น
กองทัพเรือยืนยันว่า การบังคับใช้มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างเหมาะสม รอบคอบ และยึดหลักความจำเป็นและได้สัดส่วน โดยคำนึงถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ประชาชนสามารถขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้ตามระเบียบที่กำหนด
กองทัพเรือขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือข่าวสารที่บิดเบือน โดยมาตรการนี้จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และพร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามระดับความจำเป็นของสถานการณ์
กองทัพเรือขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง
รายละเอียด ประกาศกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เรื่อง ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด
ด้วยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กำหนดให้อำนาจฝ่ายทหารในเขตพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก เพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มีความปลอดภัย เกิดความสงบสุข ของประชาชนในพื้นที่ และรอดพ้นจากภัยคุกคามอันมีที่มาจากภายนอกราชอาณาจักร เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงกำหนดมาตรการรักษาความสงบ เรียบร้อย ดังต่อไปนี้
๑. ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลา ๑๙.๐๐ - ๐๕.๐๐ ในพื้นที่จังหวัดตราด เฉพาะอำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอเมืองตราด กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่
๒. ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ อย่างเคร่งครัด อำนาจนี้ให้ครอบคลุมถึงการควบคุมพื้นที่ การควบคุมบุคคล การตรวจค้น ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือกระทบต่อความมั่นคง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด