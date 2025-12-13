ทร.ประณามทหารเขมร ยั่วยุ-ไม่เคารพกติกาสากล หลังกระสุนตกใส่พื้นที่พลเรือนชายแดนตราด

โฆษกกองทัพเรือ แจง พบกระสุนและวัตถุระเบิดจากฝ่ายทหารกัมพูชาตกลงในพื้นที่พลเรือนฝั่งไทย ในจังหวัดตราด เคราะห์ดีอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทัน พร้อมประณามการกระทำทหารเขมรไม่เคารพต่อกติกาสากล
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์การปะทะบริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราด ล่าสุดปรากฏว่ามีกระสุนและวัตถุระเบิดจากฝ่ายทหารกัมพูชาตกลงในพื้นที่ชุมชนฝั่งไทย ทั้งบนเส้นทางคมนาคม วัด และบ้านเรือนประชาชน ซึ่งเป็นพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยของพลเรือนโดยชัดเจน
อย่างไรก็ดี ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากจังหวัดตราดได้ดำเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าแล้ว ทำให้ผลกระทบจำกัดอยู่เฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนบางส่วนเท่านั้น
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และไม่เคารพต่อกติกาสากล ตามหลักมนุษยธรรม (IHL) เป็นการกระทำที่ยั่วยุ สร้างความตึงเครียดและคุกคามสันติภาพในพื้นที่อย่างไม่อาจยอมรับได้
กองทัพเรือยืนยันว่า กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ยังคงทำทุกวิถีทางในการปกป้องประชาชนและปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความระมัดระวังสูงสุด และจะดำเนินมาตรการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อพฤติกรรมคุกคามทุกลักษณะ เพื่อให้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและไม่ให้กระทบต่อประชาชนเพิ่มเติม