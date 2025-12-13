ทัพเรือเปิดยุทธการ “ประจวบคีรีขันธ์ ประจันตคีรีเขต” คุมอ่าวไทย สกัดกำลังทหาร–เรือกัมพูชา

สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชายังคงทวีความเข้มข้น โดยเฉพาะในมิติทางทะเล หลังเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 กองทัพเรือประกาศเปิดยุทธการ “ประจวบคีรีขันธ์ ประจันตคีรีเขต” อย่างเป็นทางการ เพื่อรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และปกป้องความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายฝั่ง
.
นาวาเอก นรา คุณโฑถม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยในการแถลงข่าวที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย–กัมพูชา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกว่า กองทัพเรือรับผิดชอบพื้นที่ทางบกบริเวณบ้านชำราด จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยดำเนินกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด และยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
.
จากการประเมินสถานการณ์พบว่า ภัยคุกคามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพื้นที่ชายแดนทางบก แต่ขยายมาสู่มิติทางทะเล ทำให้กองทัพเรือต้องเปิดยุทธการ “ประจวบคีรีขันธ์ ประจันตคีรีเขต” เพื่อรับมืออย่างเป็นระบบ ภายในยุทธการดังกล่าว ได้มีการจัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจพิทักษ์อ่าวไทย ทำหน้าที่ค้นหาและทำลายที่ตั้งทางทหาร รวมถึงกำลังทางเรือของกัมพูชา พร้อมทั้งสกัดกั้นและลดทอนการลำเลียงยุทธปัจจัยสำคัญเข้าสู่กัมพูชา ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการปะทะครั้งแรก
.
กองทัพเรือย้ำว่า เป้าหมายหลักของการปฏิบัติการคือการจำกัดขีดความสามารถทางการรบของกัมพูชาให้ได้มากที่สุด โดยการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกรอบเป้าหมายทางทหารเท่านั้น เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเคร่งครัด
.
“ทหารเรือเราทำเพื่อแผ่นดิน เราเพียงปราบผู้รุกรานอธิปไตยของเรา และเราปกป้องประชาชน” คือถ้อยแถลงที่ถูกย้ำจากกองทัพเรือ สะท้อนจุดยืนว่าการปฏิบัติการทั้งหมดมิใช่การรุกราน แต่เป็นการป้องกันประเทศตามหน้าที่ พร้อมตอกย้ำบทบาทของกองทัพเรือในฐานะที่พึ่งและความเชื่อมั่นของประชาชน
.
ขณะเดียวกัน เสียงสนับสนุนจากภาคประชาชนยังหลั่งไหลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง หลายข้อความแสดงความเคารพและส่งกำลังใจให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า พร้อมคำอธิษฐานให้ทหารทุกคนปลอดภัยและได้กลับบ้านอย่างสมบูรณ์ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงเปราะบางและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
.
การเปิดยุทธการทางทะเลครั้งนี้ จึงถูกมองว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของกองทัพเรือในการยกระดับการควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ในอ่าวไทย และย้ำชัดถึงจุดยืนของรัฐไทยในการปกป้องแผ่นดิน อธิปไตย และประชาชนอย่างไม่ถอย