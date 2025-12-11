ทร.พบชายฉกรรจ์แต่งพลเรือน คาดเป็น BHQ เข้าอาคารต้องสงสัยฝั่งกัมพูชา ย้ำใช้อาคารดัดแปลงเป็นฐานทหาร–ฝ่ายไทยต้องทำลายเพื่อสกัดภัยคุกคาม

ทร. พบ ‘ชายฉกรรจ์’ คาดเป็น BHQ แต่งตัวเป็นพลเรือน นั่งรถตู้ 4-5 คัน เข้าไปตัวอาคารต้องสงสัย ตรงข้ามชายแดน จ.ตราด ตอกย้ำ ‘กัมพูชา’ ดัดแปลงอาคารใช้เป็นที่ตั้งทางทหาร-ระดมสรรพกำลัง หลัง ‘ฝ่ายไทย’ตรวจพบจากโดรนบินตรวจการณ์กลางคืน จึงต้องทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคาม
วันนี้ (11 ธ.ค.) น.อ.นรา คุโฑถม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงกรณีเมื่อ 10 ธ.ค.68 เวลา 23.00 น. ตรวจพบกลุ่มคนต้องสงสัย บริเวณชายแดน จ.ตราด ที่คาดว่าเป็นหน่วย BHQ ของกัมพูชา เข้ามาใช้พื้นที่อาคารต้องสงสัย ว่า ตามข้อมูลที่รายงานว่าพบชายฉกรรจ์แต่งตัวเป็นพลเรือน ที่มาโดยรถตู้ 4-5 คัน เข้ามาในพื้นที่และเข้าไปตัวอาคารต้องสงสัย ตามที่เคยชี้แจงไปเมื่อ 2-3 วันก่อน ในเรื่องการดัดแปลงอาคารที่ตั้งเพื่อใช้เป็นที่ตั้งทางทหาร และมีการระดมสรรพกำลัง ซึ่งเป็นหลักฐานที่เรายืนยันว่าเรามีการตรวจพบกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ซึ่งกลุ่มอาคารดังกล่าวจะอยู่ในฝั่งกัมพูชา แต่เราตรวจพบจากโดรนตรวจการณ์ในเวลากลางคืน
ทั้งนี้เพื่อยืนยันและเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เราดำเนินการต่อกลุ่มอาคารเป้าหมายต่างๆ เป็นการทำลายเพื่อให้ที่มั่นทางทหารฝ่ายกัมพูชาหมดภัยคุกคาม