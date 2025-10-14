บินว่อนทุกวัน! ทภ.2 พบโดรนเขมรช่องโอบก 18 ลำ ภูมะเขือ-ช่องอานม้า-ปราสาทตาควายอีกรวม 10 ลำ

ทัพภาค 2 ตรวจพบโดรนบินตรวจการณ์ของกัมพูชาบนภูมะเขือ 2 ลำ, ช่องอานม้า 4 ลำ, ปราสาทตาควาย 4 ลำ, และช่องโอบก 18 ลำ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568 สถานการณ์โดยรวม มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบิน ตรวจการณ์ ภูมะเขือ 2 ลำ, ช่องอานม้า 4 ลำ, ปราสาทตาควาย 4 ลำ, และช่องโอบก 18 ลำ
อีกทั้งตรวจพบ รถบรรทุก 1 คัน กำลังขนย้ายแผ่นโลหะคล้ายสังกะสี มุ่งหน้าเข้าพื้นที่แนวชายแดน คาดว่าเป็นการปรับปรุงฐานที่ตั้งหรือที่พักอาศัย
ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสาร ที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
“กองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดทำหน้าที่ เพื่อความมั่นคงของชาติไทย และความผาสุกของประชาชนทุกคน”