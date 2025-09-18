มีทุกวัน! ทภ.2 พบโดรนเขมร 20 ลำ พื้นที่ค่ายวีรวัฒน์โยธิน-ภูมะเขือ-ปราสาทพระวิหาร-ตาควาย-ช่องจอม

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน พบโดรนที่ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 5 ลำ ภูมะเขือ-ปราสาทพระวิหาร 4 ลำ ปราสาทตาควาย 7 ลำ ช่องจอม 4 ลำ ทั้ง 2 ฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำวันที่ 18 กันยายน 2568 (เวลา 14.00 น.)
สถานการณ์โดยรวม
ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 5 ลำ บริเวณภูมะเขือ – ปราสาทพระวิหาร 4 ลำ, ปราสาทตาควาย 7 ลำ และพื้นที่ช่องจอม 4 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทย จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กร สมาคม มูลนิธิประชาชน, อาสาสมัครต่างประเทศ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม CSR “ปันน้ำใจ สู่ชายแดน” สร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการประกอบอาหารเลี้ยง พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา