ยังบินอยู่! วันนี้พบโดรนเขมร 12 ลำ พื้นที่ภูผี-ภูมะเขือ-ช่องโอบก-ปราสาทตาควาย

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ประจำวัน ยังพบโดรนตรวจการกัมพูชาพื้นที่ภูผี 3 ลำ, ภูมะเขือ 4 ลำ, ช่องโอบก 4 ลำ, ปราสาทตาควาย 1 ลำ กองกำลังทั้ง 2 ฝ่ายยึดแนวที่มั่นของตนเอง
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2568 (ณ เวลา 14.00 น.)
สถานการณ์โดยรวม มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบินตรวจการณ์ ภูผี 3 ลำ, ภูมะเขือ 4 ลำ, ช่องโอบก 4 ลำ, และปราสาทตาควาย 1 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสาร ที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
“ กองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดทำหน้าที่ เพื่อความมั่นคงของชาติไทย และความผาสุกของประชาชนทุกคน ”