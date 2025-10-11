ทภ.2 พบความเคลื่อนไหวฝั่งกัมพูชา ปล่อยโดรนบินว่อน - ลำเลียงยุทธภัณฑ์และเสบียง

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์โดยรวมชายแดนไทย-กัมพูชาวันนี้ (11 ต.ค.) ว่า มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณช่องอานม้า 1 ลำ, ประสาทพระวิหาร 3 ลำ, ภูมะเขือ 1 ลำ, พลาญหินแปดก้อน 1 ลำ, ปราสาทตาควาย 23 ลำ อีกทั้งยังตรวจพบขบวนรถยนต์ 10 คัน เป็นรถพลเรือน 9 คัน และรถทางทหาร 1 คัน มุ่งหน้าเข้าพื้นที่แนวชายแดน คาดว่า เป็นการลำเลียงยุทธภัณฑ์และเสบียง โดยใช้รถพลเรือนอำพรางรูปแบบการเคลื่อนที่
ทั้งนี้ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
อย่างไรก็ตาม กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา โดยกองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดทำหน้าที่ เพื่อความมั่นคงของชาติไทย และความผาสุกของ ประชาชนทุกคน
