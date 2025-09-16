ทัพเรือเผยผลักดันทหารกัมพูชาพ้นพื้นที่ชายแดนตราดแล้ว หลังรุกล้ำนานหลายสิบปี แต่ยังไม่รื้อฐาน-กลบคูเรต

จากกรณีที่ทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านชำราก จ.ตราด มานานหลายสิบปี ล่าสุดกองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงว่า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ผลักดันกำลังทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาทได้แล้ว แต่สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังคือ ฝ่ายกัมพูชายังไม่ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและกลบคูแนวรบที่สร้างไว้ ซึ่งทางไทยจะติดตามและเตรียมใช้มาตรการขั้นต่อไปหากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากกรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการรุกล้ำอธิปไตยด้านพื้นที่จังหวัดตราดของทหารกัมพูชา ทั้งหมด 3 จุด ทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าว กปช.จต.ดำเนินการทำหนังสือประท้วงตามขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดวันนี้ (16 ก.ย.) วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร ได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยกองทัพเรือออกมาชี้แจงความคืบหน้ากรณีที่ทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านชำราก จังหวัดตราด มานานหลายสิบปีว่า ขณะนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ผลักดันกำลังทหารกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่ได้แล้ว โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ทัพเรือแจง ผลักดันทหารเขมรออกจากพื้นที่อธิปไตยไทยไปแล้วหลังยึดครองมานานหลายสิบปี เหตุชัยภูมิเสียเปรียบ แต่ ทหารเขมรยังไม่ได้รื้อถอนฐานทหาร-กลบคูเรตแล้ว
รอดู จะทำตามที่ได้ตกลงไว้หรือไม่ พร้อมยกระดับมาตรการขั้นต่อไปหากไม่ได้รับความร่วมมือ เผยที่ผ่านมา "กปช.จต." ยื่นหนังสือประท้วงมาโดยตลอดหลายครั้ง ให้ทางฝ่ายกัมพูชาออกไป
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาได้รุกล้ำดินแดนเข้าตั้งฐานปฏิบัติการรวมถึงมีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งบ้านเรือนและใช้ประโยชน์ทำการเกษตร บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่บ้านชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 3 จุด โดยระบุว่าแม้จะรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทย แต่กลับถูกฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาครอบครองอยู่นานหลายปี แต่ไม่มีใครกล้าดำเนินการ รู้เพียงว่าฝ่ายไทยได้แจ้งไปยังฝ่ายกัมพูชาแล้ว แต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือรื้อถอนแต่อย่างใด นั้น
รองโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยอ้างสิทธิ์ตาม MOU 43 ซึ่งเมื่อได้ตรวจพบการสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ทำการยื่นหนังสือประท้วงมาโดยตลอดหลายครั้ง เพื่อให้ทางฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันดังกล่าว
ซึ่งล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย -กัมพูชา สมัยวิสามัญ (Regional Border Committee : RBC ) กับทางภูมิภาคทหารที่ 5 ทาง กปช.จต.ได้หยิบยกประเด็นการรุกล้ำดังกล่าวอีกครั้ง
โดยปัจจุบันพื้นที่ในส่วนที่รุกล้ำมานั้น ทาง กปช.จต.ได้ผลักดันให้กำลังของฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่รุกล้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
แต่ทางกัมพูชายังไม่ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือกลบคูเรตแต่อย่างใด
ขณะนี้กองกำลังในพื้นที่ได้มีการเฝ้าติดตามสิ่งที่กัมพูชาได้ตกลงไว้ และเตรียมยกระดับมาตรการขั้นต่อไปหากไม่ได้รับความร่วมมือ
ทั้งนีั มีรายงานว่าทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งแต่ยุทธการบ้านชำรากที่จบลงในปี 2527 และต่อมาในช่วงการสู้รบปี 2554 ทหารกัมพูชาก็ล้ำแดนเข้ามาอีก พร้อมสร้างฐาน และคูเรตเพิ่มเติม ฝ่ายไทย ประท้วงมาตลอด แต่กัมพูชาเพิกเฉย
ทั้งนี้เพราะสภาพชัยภูมิ ฝ่ายไทยเสียเปรียบเพราะอยู่ด้านล่าง ส่วนเขมรอยู่ด้านบนเขา"