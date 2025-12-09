ด่วน! ปืนใหญ่ไทยยิงถล่มจุดรวมพล BHQ ทหารกัมพูชาดับ 46 ราย

ทหารไทยยิงปืนใหญ่ถล่มกองบัญชาการกองพันสนับสนุนที่ 9 สังกัดกองบัญชาการกองพลที่ 3 ของกัมพูชา จุดรวมพลของกองกำลัง BHQ ขณะกลุ่มเทเลแกรมเขมรระบุทหารกัมพูชาตาย 46 ราย ก่อนลบออกในเวลาต่อมา
วันนี้(9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. เพจ Army Military Force โพสต์ภาพซากอาคารกองบัญชาการกองพันสนับสนุนที่ 9 สังกัดกองบัญชาการกองพลที่ 3 ของกัมพูชาที่ถูกทหารไทยยิงปืนใหญ่เข้าใส่ พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน!!!! 9 ธ.ค. - ทหารไทยได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าใส่กองบัญชาการกองพันสนับสนุนที่ 9 สังกัดกองบัญชาการกองพลที่ 3 ของกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดรวมพลของกองกำลัง BHQ ล่าสุดมีข้อมูลจากทหารกัมพูชาเองที่ถูกเผยแพร่ในกลุ่มเทเลแกรม (Telegram) ของทหารกัมพูชา ระบุว่า มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตแล้ว 46 ราย ก่อนที่ภาพและข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกไปในเวลาเพียง 5 นาทีต่อมา”