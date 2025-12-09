เผยสาเหตุ ทัพเรือเปิดปฏิบัติการ “ตราดพิฆาตไพรี” ขับไล่ทหารกัมพูชารุกล้ำชายแดน หลังพบเสริมกำลัง-อาวุธหนัก-โดรนลาดตระเวนในเขตไทย

เผยสาเหตุกองทัพเรือเปิดฉากปฏิบัติการ “ตราดพิฆาตไพรี” หลังพบทหารกัมพูชากลับเข้ามาตั้งฐานใหม่ในพื้นที่อธิปไตยไทย พร้อมเสริมกำลังพิเศษ–พลซุ่มยิง–อาวุธหนัก และใช้โดรนบินลาดตระเวน แม้ไทยจะเตือนและเจรจาหลายครั้งไม่เป็นผล ย้ำใช้กำลังอย่างจำกัดเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน
จากกรณี เช้านี้ ( 9 ธ.ค.) ทร.โดยหน่วย บัญชาการนาวิกโยธิน จ.ตราด เปิดแนวรบชายแดนบ้านหนองรี ต.ชำราก ขับไร่ทหารเขมรพ้นอธิปไตยไทยช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา หลังพบกัมพูชา ส่งชุดรบพิเศษ พลซุ่มยิง จรวดหลายลำกล้องเข้าพื้นที่
ทั้งนี้ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุ
“ทัพเรือ แจงเหตุ ต้องเปิดปฏิบัติการ “ตราดพิฆาตไพรี” หลังพบ ทหารเขมรรุกล้ำอธิปไตย ต้องใช้ กำลังขับไล่ทหารกัมพูชาพ้นแผ่นดินฃไทย แฉ พบเสริมกำลัง ตั้งฐานใหม่พลซุ่มยิง ติดตั้งอาวุธหนัก ขุดคูเลตและใช้โดรนลาดตระเวนพื้นที่ของฝ่ายไทย เผย เตือนแล้ว เจรจา แล้ว
.
พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า หลังตรวจพบกำลังทหารกัมพูชากลับเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย แม้ก่อนหน้านี้ ฝ่ายไทยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถาวรของทหารกัมพูชา 3 หลัง และมีการถอนกำลังออกไปแล้ว แต่กลับพบว่าทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาใหม่ พร้อมเสริมกำลังอย่างต่อเนื่อง
พล.ร.ต.ปารัช เปิดเผยว่า ภาพถ่ายทางอากาศล่าสุด ชี้ชัดว่าฝ่ายกัมพูชามีการตั้งฐานใหม่ เสริมกำลังพลพิเศษ พลซุ่มยิง ติดตั้งอาวุธหนัก
รวมถึงขุดคูเลตและใช้โดรนลาดตระเวนพื้นที่ของฝ่ายไทย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่กระทบต่ออธิปไตย และบ่งชี้ถึง “การคุกคาม อย่างชัดเจน”
ฝ่ายไทยยืนยันว่า ได้ดำเนินมาตรการตามหลักสากลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประสานเตือน การเจรจาในทุกระดับ และการขอให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่อย่างสันติ
แต่ไม่เกิดผล และกลับพบการเสริมกำลังเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารภายใต้หลัก “ป้องกันตนเองตามกฎหมายสากล” เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
กองทัพเรือ ย้ำว่า ทุกการตัดสินใจอยู่ภายใต้การกำกับของศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างใกล้ชิด ใช้กำลังอย่างจำกัดและได้สัดส่วน เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่า "ไทยจะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยโดยเด็ดขาด"”