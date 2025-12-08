วาสนา นาน่วม ยัน "ปราสาทตาควาย" ยังอยู่! ทัพภาค 2 ใช้โดรนทำลายแค่ "กระเช้า-บันได" สกัดกำลังเขมร

จากกรณีปะทะดุเดือดชายแดนไทย-กัมพูชา จนมีทหารไทยพลีชีพและบาดเจ็บหลายนาย ได้มีข่าวลือสะพัดว่ากองทัพไทยใช้กำลังทำลายฐานที่มั่นเขมรจนปราสาทเสียหาย "วาสนา นาน่วม" ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ยืนยัน ปราสาทตาควายยังสมบูรณ์ดี พร้อมเผย กองทัพไทยใช้โดรนโจมตีแค่ "ทางขึ้น-ลง" เพื่อตัดกำลังทหาร-เสบียงกัมพูชา ไม่ใช่อย่างที่แชร์กัน
หลังจากเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ช่องอานม้า ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ (8 ธ.ค. 68) ซึ่งส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย และบาดเจ็บ 4 นาย
ต่อมามีกระแสข่าวว่ากองทัพไทยได้ทำลายฐานที่มั่นของทหารเขมรในพื้นที่ปราสาทตาควาย ส่งผลให้ตัวปราสาทได้รับความเสียหาย
ล่าสุดวันนี้ (8 ธ.ค.) วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดต ระบุว่า
“ปราสาทตาควาย ยังอยู่!
หลังโซเชียลฯ แชร์ว่า พังแล้ว แจงทัพภาค 2 ใช้โดรนทิ้งระเบิดทำลายกระเช้า และ บันไดขึ้นปราสาทตาควาย-เนิน 350 เท่านั้น เพื่อตัดการส่งกำลังทหาร-เสบียง-กระสุน-ยุทโธปกรณ์ ยังไม่ได้ใช้ F-16 บินโจมตี
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดดรามาเหมือนตอนรบรอบแรก 24-28 ก.ค. 2568 ที่โซเชียลมีเดียแชร์ว่ายึดคืนปราสาทตาควายได้แล้ว ปักธงชาติไทยแล้ว
ก่อนที่ต่อมาหลังการสู้รบจึงปรากฏความจริงว่าทหารกัมพูชายึดตัวปราสาทตาควายอยู่”