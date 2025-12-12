ทร.เผยกัมพูชาเพิ่มกำลังทหารฝั่งชายแดนตราดต่อเนื่อง พบเขมรมุดรู ขุดบังเกอร์ใต้ดินใต้บ้านสามหลัง ส่ง F-16 ทิ้งบอมบ์ให้ นย.คุมพื้นที่

วันที่ 12 ธ.ค.68 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นาวาเอก นรา คุณโฑถม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ยืนยันปฏิบัติการเครื่องบิน F-16 บริเวณบ้าน3 หลัง อ.ชำราก จ.ตราด มีการตรวจพบมีการขุดคูเลตเป็นที่มั่นทางทหาร สร้างบังเกอร์ คอนกรีต ที่อยู่ใต้ดิน เป็นภัยคุกคาม ทําให้เราไม่สามารถนําทหารราบนาวิกโยธินเข้ายึดที่หมายได้ และมีอาวุธสนับสนุนยิงมาจากเขตดินแดนของกัมพูชามายังพื้นที่เป้าหมาย
จากรายงานข่าวกรองทราบว่ากัมพูชาได้มีการเพิ่มเติมกําลังทางด้านจังหวัดจันทบุรีบริเวณด่านผักกาด ด่านจังหวัดตราด บ้านหนองลีบน ทําให้เห็นถึงความตั้งใจในการพยายามเป็นภัยคุกคาม ทําให้เรายังต้องดํารงการปฏิบัติการทางทหารต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติการของเรา ทหารบกเรืออากาศที่ทํางานเต็มที่ เพื่อความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ