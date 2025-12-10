โฆษก ทร.แจงเข้าพื้นที่บ้าน 3 หลังยังไม่ได้ เหตุเขมรตอบโต้หนัก ทั้งยิงปืนใหญ่-ปืน ค.-โดรนโจมตี

โฆษกกองทัพเรือเผยโจมตีฐานทหารเขมร-บ้านสามหลังแล้ว แต่เข้ายึดพื้นที่ไม่ได้ เหตุเขมรตอบโต้อย่างหนัก ยิงปืนใหญ่-ปืน ค.ใส่ พร้อมใช้โดรนโจมตี แจงขอใช้สิทธิป้องกันตนเองตาม กม.สากล หลังฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงก่อน พร้อมปกป้องประชาชนชายแดนตราดอย่างเต็มที่
วันนี้(10 ธ.ค.) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีที่กองทัพเรือได้เปิดการปฏิบัติการทางทหารต่อฐานที่มั่นทางทหารของฝ่ายกัมพูชา (บ้าน 3 หลัง) ในพื้นที่บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ต่อเนื่องจนถึงวันนี้ นั้นเป็นการดำเนินการภายใต้สิทธิป้องกันตนเองตามกฎหมายสากล หลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดอธิปไตยเข้ามาวางกำลังทหารในดินแดนไทย รวมทั้งเปิดฉากยิงก่อน และมีพฤติกรรมยั่วยุและเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจน ทำให้ฝ่ายไทยต้องใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายสากล (Right of Self-Defence) การปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อระงับภัยคุกคามต่อกำลังพล และ คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอาวุธหนักและการยิงสนับสนุนจากระยะไกล รวมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับของฝ่ายตรงข้าม
สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่บ้าน 3 หลัง ฝ่ายไทยได้ทำลายสิ่งปลูกสร้างและฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่ได้ เนื่องจากยังถูกตอบโต้อย่างหนักจากอาวุธสนับสนุนทั้งปืนใหญ่ ปืน ค. ซึ่งฝ่ายกัมพูชายังคงระดมยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการโจมตีจากอากาศยานไร้คนขับ ทำให้ไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่คืนได้
ส่วนกรณีภาพและคลิปที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการโจมตีอาคารคาสิโนทมอดา บริเวณด่านท่าเส้น ยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติการของ กปช.จต. ร่วมกับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) โดยเป็นการโจมตีแบบจำกัดเป้าหมาย มุ่งทำลายระบบควบคุมโดรนและระบบต่อต้านโดรน ที่ฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นเครื่องมือโจมตีและสกัดกั้นการปฏิบัติการของไทย รวมทั้งยังตรวจพบฐานยิงอาวุธหนักในบริเวณโดยรอบอาคารคาสิโนซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกำลังทหารฝ่ายไทยอีกด้วย
จนถึงขณะนี้ กองทัพเรือยังไม่มีความสูญเสียอย่างร้ายแรงทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ และยังควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
กองทัพเรือขอยืนยันในการใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการขับไล่กำลังทหารของกัมพูชาออกจากดินแดนไทยให้ได้ เพื่อนำความสงบกลับคืนพื้นที่ชายแดนให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตโดยปกติสุขโดยเร็ว