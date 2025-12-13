xs
xsm
sm
md
lg

ละเมิดมนุษยธรรม! ทหารกัมพูชายิงจรวด BM-21 ตกใส่พื้นที่พลเรือนศรีสะเกษ บาดเจ็บสาหัส - แขนขาด 2 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ "Army Military Force" รายงาน ทหารกัมพูชาระดมยิงจรวด BM-21 โจมตีบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหลายราย และแขนขาดอีก 2 คน

จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังตึงเครียดหลังจากทหารกัมพูชายิง จรวด BM-21 และลูกระเบิด ตกใส่พื้นที่พลเรือนในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สร้างความเสียหายให้กับประชาชน และพบว่ามีลูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชาตกในพื้นที่พลเรือนอีกหลายจุด

ล่าสุด วันนี้ (13 ธ.ค.) เพจ "Army Military Force" โพสต์รายงานว่า เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ทหารกัมพูชาระดมยิงจรวด BM-21 โจมตีบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เบื้องต้นมีรายงานว่า ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวนหลายราย และบาดเจ็บสาหัส แขนขาดอีก 2 ราย



กำลังโหลดความคิดเห็น