ละเมิดมนุษยธรรม! ทหารกัมพูชายิงจรวด BM-21 ตกใส่พื้นที่พลเรือนศรีสะเกษ บาดเจ็บสาหัส - แขนขาด 2 คน

เพจ "Army Military Force" รายงาน ทหารกัมพูชาระดมยิงจรวด BM-21 โจมตีบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหลายราย และแขนขาดอีก 2 คน
จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังตึงเครียดหลังจากทหารกัมพูชายิง จรวด BM-21 และลูกระเบิด ตกใส่พื้นที่พลเรือนในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สร้างความเสียหายให้กับประชาชน และพบว่ามีลูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชาตกในพื้นที่พลเรือนอีกหลายจุด
ล่าสุด วันนี้ (13 ธ.ค.) เพจ "Army Military Force" โพสต์รายงานว่า เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ทหารกัมพูชาระดมยิงจรวด BM-21 โจมตีบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เบื้องต้นมีรายงานว่า ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวนหลายราย และบาดเจ็บสาหัส แขนขาดอีก 2 ราย