กกต.เตรียมใช้วิธีเลือกตั้งแบบพิเศษเพื่อไม่ต้องเลื่อน ใน 16 เขตเลือกตั้งใน 7 จังหวัดพื้นที่สู้รบ

เปิด 16 เขตเลือกตั้งใน 7 จังหวัดพื้นที่สู้รบ กกต.เตรียมใช้วิธีเลือกตั้งแบบพิเศษเพื่อไม่ต้องเลื่อนวันเลือกตั้ง
วันนี้ (17ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้อมูลเบื้องต้นที่สำนักงานกกต.ได้สำรวจพื้นที่ที่มีสถานการณ์สู้รบไทย-กัมพูชาและกกต.เตรียมใช้วิธีบริหารจัดการเลือกตั้งแบบพิเศษในวันเลือกตั้งที่8ก.พ.69 เพื่อให้ไม่ต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปพบว่า อยู่ใน 7 จังหวัดรวม 16 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1.จ.จันทบุรี จากที่มีทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้ง กระทบ 1 เขตเลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 3
2.จ.ตราด จากที่มีทั้งหมด 1 เขตเลือกตั้ง กระทบที่เขตเลือกตั้งที่ 1
3.จ.สระแก้ว จากที่มีทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้ง กระทบ 2 เขตเลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 2,3
4.จ.บุรีรัมย์ จากที่มีทั้งหมด10 เขตเลือกตั้ง กระทบ 4 เขตเลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 2,8,9,10
5.จ.สุรินทร์ จากที่มีทั้งหมด 8 เขตเลือกตั้ง กระทบ 3 เขตเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 6,7 ,8
6.จ.ศรีสะเกษ จากที่มีทั้งหมด 9 เขตเลือกตั้ง กระทบ 3 เขตเลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 4, 5 ,6
7.จ.อุบลราชธานี จากที่มีทั้งหมด 11 เขตเลือกตั้ง กระทบ 2 เขตเลือกตั้งคือ เขตเลือกตั้งที่ 9,10