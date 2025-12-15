ส่อชะงักคนละครึ่งเฟส 2 กกต.ดูได้เปรียบเสียเปรียบ ประชามติต้องมีเวลา 30 วันก่อนเลือกตั้ง มั่นใจพื้นที่สู้รบไม่เลื่อน

โครงการคนละครึ่งเฟส 2 ส่อชะงัก กกต.แจ้งยึดเกณฑ์ความได้เปรียบเสียเปรียบ มั่นใจพื้นที่สู้รบบริหารจัดการได้ไม่ต้องเลื่อนวันเลือกตั้ง ส่วนประชามติต้องมีเวลาทำความเข้าใจประชาชนไม่น้อยกว่า 30 วันจนถึงวันเลือกตั้ง
วันนี้ (15 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการหารือของกกต.กับผู้แทนรัฐบาลช่วงกลางวันที่ผ่านมาในเรื่องของการจัดทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นทางกกต. แจ้งกับทางตัวแทนรัฐบาลว่า หากจะจัดให้มีการทำประชามติในวันเดียวกับการเลือกตั้งสส. จำเป็นจะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันจนถึงวันเลือกตั้งเพื่อให้กกต.นำประเด็นที่จะทำประชามติไปเผยแพร่ทำความเข้าใจกับประชาชน
ส่วนการขออนุญาตใช้งบประมาณนั้นในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส 2 กกต.ยืนยันว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรา 169 ของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในเรื่องว่า การดำเนินโครงการนั้นก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันเลือกตั้งหรือไม่ แต่หากเป็นการโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือการปูนบำเหน็จให้กับทหารชายแดนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการและได้ดำเนินการมาก่อนแล้ว ก็สามารถทำต่อไปได้
ส่วนเรื่องการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์ที่มีการสู้รบขณะนี้กกต.ยืนยันว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งตามแผนที่วางไว้ได้ โดยขณะนี้ทางสำนักงานดำเนินการสำรวจว่าในจังหวัดที่มีการสู้รบนั้นกระทบต่อการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดบ้าง
และเชื่อว่าสามารถใช้วิธีบริหารจัดการพาคนไปหาหน่วยเลือกตั้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป เพราะการเลื่อนการเลือกตั้งทั้งประเทศ น่าจะไม่เป็นผลดีทั้งกับกกตและรัฐบาล โดยกกต. อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอื้อต่อรัฐบาลขณะที่รัฐบาลเองก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ ว่าใช้กกต. เป็นเครื่องมือ
อย่างไรก็ตามกันเลือกตั้งครั้งนี้จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเบื้องต้นอยู่ที่53,052,847 คน แบ่งเป็นชาย 25,454,342 คนเป็นหญิง 27,598,505 คน