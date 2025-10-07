(คลิป) กกท. ไม่ทอดทิ้ง เตรียมดึง "อำนาจ รื่นเริง" ร่วมเป็นวิทยากรฝึกสอนเยาวชน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจ "อำนาจ รื่นเริง" อดีตแชมป์โลก IBF หลังกลับมาพักฟื้นที่ศรีราชา เผยเตรียมดึงร่วมเป็นวิทยากรฝึกสอนเยาวชนหากเจ้าตัวพร้อม
วันนี้ (7 ต.ค.) นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ "อำนาจ รื่นเริง" อดีตแชมป์โลกชาวไทย ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังทราบเรื่องราวชีวิตของอดีตนักชกชื่อดังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
โดยการเยี่ยมในครั้งนี้ นายพีระวัฒณ์ได้พูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบ พร้อมมอบกระเช้าของเยี่ยม และยืนยันว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยจะไม่ทอดทิ้ง อำนาจ รื่นเริง ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ พร้อมเผยว่าอาจพิจารณาให้มาร่วมเป็น วิทยากรฝึกสอนกีฬาเยาวชนในจังหวัดชลบุรี เนื่องจากอำนาจเคยผ่านการอบรมไลเซนส์ผู้ฝึกสอนและมีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ โดยจะพิจารณาตามความพร้อมของเจ้าตัวต่อไป
ทั้งนี้ บรรยากาศที่บ้านญาติเป็นไปอย่างอบอุ่น “อำนาจ รื่นเริง” มีกำลังใจดีเยี่ยม ใช้ชีวิตตามปกติ ช่วย นางสาววันดี รื่นเริง น้าสาว ทำอาหารและเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าที่ร้าน รวมถึงคอยดูแลเต่าชื่อ “เจ้าทอง” ซึ่งเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา
นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผอ.กกท. จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ลงพื้นที่เยี่ยมอดีตนักมวยทีมชาติ เพื่อให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ พร้อมยืนยันว่า หากมีแนวทางที่สามารถช่วยเหลือได้ ทางการกีฬาฯ
พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยจากการพูดคุยพบว่าอำนาจมีกำลังใจดี ได้รับการดูแลจากครอบครัวอย่างอบอุ่น และมีเพื่อนนักกีฬาหลายคนติดต่อให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานจะประสานความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป