ทัพเขมรบุกไทย! ปะทะเดือดชายแดน “เนิน 350” ถูกทำลาย! แต่คณะนักกีฬาชุดแรกยันลุยซีเกมส์ 2025 ที่ไทย

หลังเหตุปะทะดุเดือดต่อเนื่องที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ทหารไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ ล่าสุด กองทัพไทยได้ทำลาย "เนิน 350" จุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ควบคุมปราสาทตาควายลงได้สำเร็จ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชายืนยันว่า นักกีฬาชุดแรกยังคงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ตามกำหนดเดิม แม้สถานการณ์ความมั่นคงจะตึงเครียดก็ตาม
จากเหตุการณ์ปะทะรุนแรงต่อเนื่องบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ทหารไทยต้องสูญเสียและบาดเจ็บ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด กองทัพไทยได้ดำเนินการทำลาย "กระเช้าเนิน 350" ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ฝ่ายกัมพูชาใช้เป็น "จุดสูงข่ม" ควบคุมพื้นที่ใกล้ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาของสาธารณชนว่า ความขัดแย้งทางการทหารครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือไม่
ล่าสุด วันนี้ (8 ธ.ค.) มีรายงานว่า คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา ได้โพสต์ภาพยืนยันการเดินทางของ คณะนักกีฬาชุดแรก ที่เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ตามกำหนดการ โดยประกอบด้วยนักกีฬาจากชนิดกีฬา เทควันโด, ยูยิตสู และ ว่ายน้ำ
ทั้งนี้ กัมพูชาได้ประกาศลดจำนวนชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันที่ไทยลงเหลือเพียง 12 ชนิด รวมนักกีฬา 72 คน และเจ้าหน้าที่ทีม ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 137 คน