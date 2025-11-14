"แม่ทัพเติ่ง" ลงชายแดนตรวจความพร้อม ฉก.2 สั่งยกระดับมาตรการตอบโต้ภัยคุกคาม

มทภ.2 ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจความพร้อมของหน่วย ฉก.2 สั่งยกระดับมาตรการตอบโต้ภัยคุกคาม ยันดูแลผืนแผ่นดินไทย ไม่เสียแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 14 พ.ย.68 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2(มทภ.2) / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 (ฉก.2) กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่ยังคงมีความอ่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกหน่วย ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งการลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ การวิเคราะห์ข่าวกรองทางทหาร และการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกมิติ พร้อมทั้งให้หน่วยดำรงสภาพความพร้อมรบขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน
นอกจากนี้ยังได้กำชับให้หน่วยทุกระดับ ปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นสำคัญ ยืนยันจะดูแลผืนแผ่นดินไทย ไม่เสียแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว
“กองทัพภาคที่ 2 จะดำรงความพร้อมรบสูงสุด ในการปกป้องอธิปไตย และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างมั่นคงยั่งยืน”