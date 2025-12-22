สมช.รับทราบ รมต.กต.อาเซียน ถกปมไทย-กัมพูชา ย้ำ หลักการเดิมคุยทวิภาคี จบหรือไม่เป็นเรื่องของ 2 ประเทศ

สมช.รับทราบประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ถกสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ย้ำ ไทยยืนยันหลักการเดิม ให้เป็นเรื่องทวิภาคี ทุกอย่างจบด้วย 2 ประเทศ คุยกัน
เมื่อเวลา 11.25 น. วันที่ 22 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุม สมช.ว่า ที่ประชุม สมช.เห็นควรยืนยันหลักการในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ ถึงสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีการพูดคุยเจรจากันในวันนี้ ตามมติ สมช.ก่อนหน้านี้ ว่า เป้าหมายปลายทางสุดท้ายให้เป็นเรื่องทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชา ส่วนกระบวนการพูดคุยในวันนี้ ถือเป็นเรื่องดีที่มีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อน ย้ำว่า ทุกอย่างจะจบได้เป็นเรื่องของ 2 ประเทศเท่านั้น