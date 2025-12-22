xs
“อนุทิน” เรียกคุย ผบ.เหล่าทัพที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนประชุม สมช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ เรียก ผบ.เหล่าทัพเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทพเนียบรัฐบาล ก่อนเป็นประธานประชุม สมช.
 
เมื่อเวลา 09.35 น. วันนี้ (22 ธ.ค.) ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2568 โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากกรมท่าอากาศยาน และสำนักงานการบินพลเรือน เข้าร่วมประชุมด้วย
 
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมนายกฯได้หารือนอกรอบกับ พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และเลขาธิการ สมช. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนเป็นประธานการประชุม สมช. ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ



