เลขาฯ สมช.โยนฟังแถลงพรุ่งนี้ หลังหารือนายกฯ ปัญหาชายแดน เผยคุยสกัดกั้นยุทธภัณฑ์เป็นประเด็นหลัก

เลขาฯ สมช.ขอให้รอฟังแถลงพรุ่งนี้ หลังเข้าหารือนายกฯ ปมปัญหาชายแดน เผยคุยสกัดกั้นการส่งยุทธภัณฑ์ เป็นประเด็นหลัก ปัดตอบขยายพื้นที่ใช้กฎอัยการศึกหรือไม่
เวลา 12.15 น. วันที่ 15 ธ.ค. 68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรี ว่า ตนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการประชุม สมช. ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะแถลงข่าวทีเดียว
ส่วนวาระการประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสกัดกั้นการส่งยุทธปัจจัยด้วยหรือไม่ นายฉัตรชัย ระบุว่า ก็มีด้วย
เมื่อถามถึงกรณีสายลับที่เข้ามาฝั่งไทย จะมีการหารือด้วยหรือไม่ นายฉัตรชัย ระบุว่า เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่า
ส่วนการประชุมในวันพรุ่งนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นั้น นายฉัตรชัย กล่าวว่า ยังไม่กำหนดเวลาว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย ซึ่งต้องดูอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็มีทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
เมื่อถามว่าในวันพรุ่งนี้ในที่ประชุมจะมีมาตรการอะไรออกมาหรือไม่นั้น นายฉัตรชัย ระบุว่า ก็มีเรื่องที่ทางกลาโหมหารือมา เรื่องการควบคุมยุทธภัณฑ์ต่างๆ เป็นเรื่องหลัก
เมื่อถามอีกว่านายกรัฐมนตรีได้มีการปรึกษาเรื่องการช่วยคนไทยออกจากกัมพูชาด้วยหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า เรื่องทั้งหมดอยู่ในที่ประชุม เดี๋ยวค่อยคุยกัน รอแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้อีกครั้ง
ส่วนจะมีการประกาศขยายพื้นที่ใช้กฎอัยการศึกด้วยหรือไม่นั้น นายฉัตรชัย กล่าวว่า รอฟังแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้